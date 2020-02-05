Tecavüz davasında sinir krizi! Hollywood bu olayla sarsılmıştı
Hollywood'un en ünlü yapımcılarından biri olan Harvey Weinstein'le ilgili patlak veren skandal sinema dünyasını sarsmıştı. Ünlü isimler bir bir Weinstein'in tecavüz ve taciz olaylarını itiraf etmişti. Eski Hollywood yapımcısının tecavüz davası sürüyor. Önceki gün gerçekleşen duruşmada ise gergin anlar yaşandı. Sayısız ünlü oyuncuya tecavüz etmekten yargılanan Hollywood'un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'ın cinsel taciz davasında kilit tanıklardan birisi sorgulama esnasında sinir krizi geçirdi.
Giriş Tarihi: 5.2.2020 08:45Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 08:51ABONE OL
Dünyanın en önemli yapımcılarından biri kabul edilen Harvey Weinstein'ın taciz ettiği kadınların konuşması ile yıllardır süren skandal ortaya çıkmıştı.