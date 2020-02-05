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davasında sinir krizi! Hollywood bu olayla sarsılmıştı

Hollywood'un en ünlü yapımcılarından biri olan 'le ilgili patlak veren skandal sinema dünyasını sarsmıştı. Ünlü isimler bir bir Weinstein'in ve taciz olaylarını itiraf etmişti. Eski Hollywood yapımcısının tecavüz davası sürüyor. Önceki gün gerçekleşen duruşmada ise gergin anlar yaşandı. Sayısız ünlü oyuncuya tecavüz etmekten yargılanan Hollywood'un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'ın cinsel taciz davasında kilit tanıklardan birisi sorgulama esnasında sinir krizi geçirdi.

Giriş Tarihi: 5.2.2020 08:45 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 08:51 ABONE OL
Tecavüz davasında sinir krizi! Hollywood bu olayla sarsılmıştı

Dünyanın en önemli yapımcılarından biri kabul edilen 'ın taciz ettiği kadınların konuşması ile yıllardır süren skandal ortaya çıkmıştı.

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Tecavüz davasında sinir krizi! Hollywood bu olayla sarsılmıştı
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