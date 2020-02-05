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: Vatandaşlarımızı bu hafta içerisinde tahliye edeceğiz

, salgını nedeniyle ’de bulunan vatandaşlarını bu hafta içerisinde tahliye edeceğini duyurdu.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 5.2.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 14:35 ABONE OL
Ukrayna: Vatandaşlarımızı bu hafta içerisinde tahliye edeceğiz

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde büyük korkuya neden olan korona virüsü salgını nedeniyle ülkelerin vatandaşlarını Çin'den tahliye etme çalışmaları devam ediyor. Ukrayna hükümeti Çin'de bulunan vatandaşlarını bu hafta içerisinde tahliye edeceklerini duyurdu.

Ukrayna Genel Sağlık Merkezi Başkanı İgor Kuzin yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığında yapılan toplantıda, tahliyelerin bu hafta içerisinde yapılması konusunda karar çıktı.

Hangi hava yolu şirketinin tahliyeyi üstleneceği henüz kesinlik kazanmadı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Çin'deki Ukrayna Büyükelçiliğimiz ile görüşmeler devam ediyor. Ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşlar belirleniyor. Bu hafta bitmeden tahliye gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna: Vatandaşlarımızı bu hafta içerisinde tahliye edeceğiz
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