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Çinli doktor Li’den haberi: Corona virüsü ilk o farketmişti...

ulusal ve yerel basınının duyurduğu haberine göre, Çin halkını Aralık 2019'da "SARS benzeri" bir hastalık olan yeni tip corona virüsüne karşı uyaran Çinli , bugün tedavi gördüğü hastanede koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Söylentilerin yayılnasının ardından Dünya Sağlık Örgütü'nden konuya ilişkin açıklama geldi. DHÖ yaptığı paylaşımda, "Doktor Li'nin ölüm haberini üzüntüyle öğrendik" ifadelerine yer verdi. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar ve corona virüsü ilk farkeden Doktor Li hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 6.2.2020 19:25 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 19:26 ABONE OL
Çinli doktor Li’den son dakika haberi: Corona virüsü ilk o farketmişti...

Dünyanın konuştuğu doktordan acı haber geldi. Edinilen bilgisine göre; Corona virüsünün ne kadar ciddi olduğunu farkeden ve halkı bilgilendiren Li, hayatını kaybetti. yerel sağlık otoritesi tarafından sorgulanmış ve daha sonra Wuhan polisi tarafından "sosyal medyada asılsız söylentiler yaymak" ve "sosyal düzeni ciddi şekilde bozmak" ile suçlandığı bir kınama evrağını imzalamak için polis merkezine çağrılmıştı. Dr. Li, hastasından virüs bulaştıktan sonra 12 Ocak'ta hastaneye kaldırılmış ve 1 Şubat'ta koronavirüsü bulaştığı doğrulanmıştı.

İşte son dakika haberinin detayları!

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Çinli doktor Li’den son dakika haberi: Corona virüsü ilk o farketmişti...
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