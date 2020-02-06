Çinli doktor Li’den son dakika haberi: Corona virüsü ilk o farketmişti...

Dünyanın konuştuğu doktordan acı haber geldi. Edinilen son dakika bilgisine göre; Corona virüsünün ne kadar ciddi olduğunu farkeden ve halkı bilgilendiren Li, hayatını kaybetti. Doktor Li Wenliang yerel sağlık otoritesi tarafından sorgulanmış ve daha sonra Wuhan polisi tarafından "sosyal medyada asılsız söylentiler yaymak" ve "sosyal düzeni ciddi şekilde bozmak" ile suçlandığı bir kınama evrağını imzalamak için polis merkezine çağrılmıştı. Dr. Li, hastasından virüs bulaştıktan sonra 12 Ocak'ta hastaneye kaldırılmış ve 1 Şubat'ta koronavirüsü bulaştığı doğrulanmıştı.

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