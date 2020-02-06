Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Hastaların çırpınarak öldükleri ortaya çıktı!

Dünya bu haberini konuşuyor! Hastaların çırpınarak öldükleri ortaya çıktı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın hastalık yayılmaya devam ediyor. Hastalığın tehlikeli boyutlara ulaşması sebebi ile alınan önlemler ve tedavi yöntemleri de aynı oranda geliştirilmeye çalışılıyor. Nereden, ne zaman ve ne şekilde geleceği belli olmayan koronavirüsü yüzlerce insanın canına mal olurken Türkiye Koordinatörü corona virüsü ile ilgili açıklamalarında bulundu. Bu virüse yakalanan kişilerin aniden yere düşüp can çekişerek ölmelerinin sebebini açıklarken aynı zamanda belli başlı konulara da vurgu yaptı. İşte ile ilgili son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 7.2.2020 01:46 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 01:49 ABONE OL
Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Hastaların çırpınarak öldükleri ortaya çıktı!

salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken bilgileri de gelmeye devam ediyor. Herkesin en merak ettiği ve araştırdığı konular arasında yerini alan birçok insanın canına mal oldu. Türkiye Koordinatörü bu virüs ile ilgili son dakika açıklamalarında bulunurken virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin neden çırpınarak öldüklerinin açıklamasını da yapmış bulunuyor. Koronavirüs ve Küresel Etkileri Paneli'nde konuşan koordinatörün açıklamalarına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

İşte tüm bilgiler!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Hastaların çırpınarak öldükleri ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN