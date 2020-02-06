Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Hastaların çırpınarak öldükleri ortaya çıktı!

Corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken son dakika bilgileri de gelmeye devam ediyor. Herkesin en merak ettiği ve araştırdığı konular arasında yerini alan koronavirüs birçok insanın canına mal oldu. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Koordinatörü Dr. Irshad Ali Shaikh bu virüs ile ilgili son dakika açıklamalarında bulunurken virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin neden çırpınarak öldüklerinin açıklamasını da yapmış bulunuyor. Koronavirüs ve Küresel Etkileri Paneli'nde konuşan koordinatörün açıklamalarına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

İşte tüm bilgiler!