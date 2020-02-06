Dünya delirdi

BUGÜN NELER OLDU

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'dan Yemen ve Suriye'ye dünyanın çeşitli bölgelerinde tırmanan gerilime işaret ederek "Tüm dünya üzerinde bir delilik rüzgarı esiyor" dedi. Guterres gerilimlerin pamuk ipliğine bağlı olduğu hissinin mevcudiyetine işaret ederek, bu durumun her şeyi çok daha "kestirilemez" ve "kontrol edilemez" hale getirdiğini, yanlış kararlar alma riskini artırdığını söyledi. BM Genel Sekreteri, İdlib vilayetinde Suriye ordusunun Türk askerlerine ateş açması sonucu 7'si asker, 8 kişinin ölümüyle ve Türkiye'nin karşılık vermesiyle tırmanan gerilime de işaret etti. "Türk ve Suriye ordularının birbirini bombalama noktasına gelmesinin son derece endişe verici olduğunu" belirten Guterres, Ankara ve Şam'a "Gerilimin yatıştırılması" çağrısı yaptı.BM Güvenlik Konseyi kararlarının "mürekkebi kurumadan" göz ardı edildiği şikâyetinde de bulunan Guterres, Libya'da barış süreci başlatmak hedefiyle 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans sonrasında BM silah ambargosunun ihlaline devam edilmesini "skandal" diye nitelendirdi.