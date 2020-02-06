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Esed rejiminden "'in 'a saldırdığı" iddiası

rejimi, savaş uçaklarının başkent 'da bazı noktalara saldırı düzenlediğini öne sürdü. Rejimin haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail'e ait savaş uçaklarının gece geç saatlerde başkent Şam'da 4 noktaya saldırdığı belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 6.2.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 10:21 ABONE OL
Esed rejiminden İsrail'in Şam'a saldırdığı iddiası

Beşşar Esed rejimi, İsrail savaş uçaklarının başkent Şam'da bazı noktalara saldırı düzenlediğini öne sürdü. Rejimin haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail'e ait savaş uçaklarının gece geç saatlerde başkent Şam'da 4 noktaya saldırdığı belirtildi.

İsrail uçaklarının Golan Tepeleri ve Lübnan'ın güneyinden saldırıyı düzenlediği iddiasına yer verilen haberde, Kisva, Merç Sultan, Jisr Bağdat ve İzra bölgelerinin hedef alındığı ileri sürüldü.

REJİMİN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ VURULDU

Haberde, rejimin hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi durdurduğu iddia edildi. İsrail makamları ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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Esed rejiminden "İsrail'in Şam'a saldırdığı" iddiası
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