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’dan küstah uygulama

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Hollanda’dan küstah uygulama
Hollanda hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını zorunlu uyum sınavına tabi tutacak. Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees, Hollanda Temsilciler Meclisi'ne gönderdiği mektupta, Türk vatandaşlarının, ortaklık anlaşması uyarınca sahip oldukları istisnai konuma 1 Ocak 2021'den itibaren son vereceklerini bildirdi. Türkiye ile Avrupa Topluluğu (AT) arasında 1963'te imzalanan anlaşma ve 1970 tarihli katma protokol uyarınca, Türk vatandaşları uyum sınavı yükümlülüğünden muaf tutuluyordu. Mecliste, uzun süreden beri Türk vatandaşlarına tanınan ayrıcalığa son verilmesi talep ediliyordu.
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Hollanda’dan küstah uygulama
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