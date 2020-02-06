Irak'ta hükümeti kuracak Muhammed Tevfik Allavi: "Böyle giderse devam edemem"

Allavi, devlet televizyonu aracılığıyla ülkedeki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Allavi, "Son iki günde Bağdat, Necef ve Babil'de üzücü olaylar yaşandı. Bu, tehlikeli bir girişime işaret ediyor. Bu durum asla kabul edilemez. Göstericiler seslerini duymamız gereken barışçıl evlatlarımızdır ve saldırıya uğramamaları gerekiyor." dedi.

Allavi, göstericilere yönelik saldırı eylemlerinin sürmesi durumunda hükümeti kurma görevine devam edemeyeceğini de vurgularken şunları kaydetti:

"Vatandaş, görüşünü belirtme konusunda özgürdür. Bizim de görevimiz onu korumak ve hizmet sunmak. Tek kırmızı çizgimiz; Iraklıların kanıdır. Bu kana bulaşanları istisnasız olarak cezalandıracağız. Göstericilerin en önemli talepleri arasında yer alan erken seçim zamanını da belirleme konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Necef'te dün, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Mavi Şapkalılar adlı grubun müdahalesi sonucu 6 gösterici ölmüş, 40'tan fazla kişi yaralanmıştı. Sadrcıların müdahale ettiği Babil'de de 1 protestocu yaşamını yitirmişti.