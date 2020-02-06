Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İsrail güvenlik güçlerinin bulunduğu alana araç daldı: 12 yaralı

güvenlik güçlerinin bulunduğu alana araç daldı: 12 yaralı

Kudüs’ün merkezinde güçlerinin grup halinde bulunduğu noktaya bir araç daldı. Olayda biri ağır, 12 İsrail güvenlik görevlisi yaralandı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.2.2020 10:12 ABONE OL
İsrail güvenlik güçlerinin bulunduğu alana araç daldı: 12 yaralı

Kudüs'ün merkezinde İsrail güçlerinin grup halinde bulunduğu noktaya bir araç daldı. Olayda biri ağır, 12 İsrail güvenlik görevlisi yaralandı.
İsrail medyasında yer alan habere göre, Kudüs'ün merkezinde bir araç, İsrail güvenlik güçlerinin grup halinde bulunduğu alana daldı. Olayda biri ağır olmak üzere 12 İsrail polisi yaralandı. Şüphelinin kullandığı aracın, Kudüs'ün Bayt Jala bölgesinde bulunduğu, sürücünün kimliğinin ise tespit edildiği belirtildi.

İsrail resmi makamları olayın 'kasıtlı bir saldırı' olduğunu; sürücünün ise arandığını duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail güvenlik güçlerinin bulunduğu alana araç daldı: 12 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN