Karantinadaki gemide 10 kişide virüs çıktı

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 yeni vaka tespit edildi. Önceki gün başkent Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan İngiltere bandıralı yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda koronavirüsüne rastlanmasının ardından karantinaya alınmıştı. 3 bin 711 kişinin bulunduğu gemideki 10 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıklayan Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, yaşları 50 ila 80 arasındaki 10 yolcunun hastanede tedavi altına alındığını belirtti. Virüs tespit edilen yolcular arasında 3 Japon, 3 Hong Konglu, 2 Avustralyalı, 1 ABD'li yolcu ve 1 de Filipinli mürettebat var.



3 KENT DAHA KARANTİNADA

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 491'e yükseldi. Ölüm vakalarından 490'ının Çin ana karasında, 1'inin ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olduğu belirtildi. Koronavirüs teşhisi koyulan hasta sayısı 3 bin 219'nin durumu ciddi olmak üzere 24 bin 324 olarak açıklandı. Virüs taşıma durumu şüpheli olanlar 23 bin 260'a, müşahede altına alınanların sayısı ise 185 bin 555'e ulaştı. Ayrıca, Doğu Zhejiang eyaletindeki Taizhou, Wenzhou ve Ningbo şehirleri de karantinaya alındı.



'GERÇEK RAKAMLAR ÇOK DAHA YÜKSEK'

Çin'den çok sayıda ülkeye yayılan koronavirüsünde, açıklanan ölü sayısının ne kadar doğru olduğu merak konusu. Vuhan'da sağlık teknisyeni olan ve bir hastanede çalışan Jiesi Luo, virüsten ölenlerin söylenenden çok daha yüksek olduğunu vurguladı. Luo, "Mesela 'tomografi ile birinin akciğerlerinde iltihaplanma tespit edildi' diyelim. Virüs konusunda emin olmak için başka araştırmaların da yapılması gerekiyor ama yapılmıyor. Çünkü sırada çok sayıda hasta bekliyor. Ayrıca bir kişi test yapılmadan öldüyse kayıtlara 'koronovirüse bağlı ölüm' diye de geçmiyor" dedi.



ANNEDEN BEBEĞE GEÇTİ

Çin'in Vuhan kentinde koronavirüsü teşhisi konulan hamile bir kadının bebeğinde de virüs çıktı. Doğumdan 30 saat sonra bebeğe yapılan testte, bebekte de virüsün olduğunu belirlendi. Bu durum, virüsün anneden bebeğe geçebileceğini gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU