Kosova, Gürcistan ve Kazakistan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Kosova, Gürcistan ve Kazakistan cumhurbaşkanları, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketi ve İstanbul'daki uçak kazası sonucu hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçesaray'daki çığ felaketi ve İstanbul'daki uçak kazasında hayatlarını kaybedenler nedeniyle derin üzüntü içinde olduklarını, Türk halkının ve hükümetinin acısını paylaştıklarını ifade etti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti de yaşanan olaylarda can kaybının artmaması temennisinde bulunarak, Türk halkına ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

GÜRCİSTAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI!

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçesaray'daki çığ sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Zurabişvili mesajında, "Türkiye'de meydana gelen çığ korkunç bir trajedidir. Hayatını kaybedenlerin aileleri ile yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Kurtarma ekiplerinin tüm dünyada başardıkları iş ve fedakarlığı asla unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

KARDEŞ TÜRK HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de çığ felaketi sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tokayev'in çığ düşmesi sonucu insanların hayatlarını kaybettiği haberlerini derin üzüntüyle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, "Böyle zor bir zamanda Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz. Şahsım ve Kazakistanlılar adına kardeş Türk halkına başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verildi.