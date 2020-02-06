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Son dakika: 'den çağrısı

, 'nin kentinde sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması için çağrıda bulundu

AA Dünya
Giriş Tarihi: 6.2.2020 13:01 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 13:31 ABONE OL
Son dakika: AB'den İdlib çağrısı

Avrupa Birliği Rejim ve destekçilerinin Suriye'nin İdlib şehrinde sivillere yönelik tüm katliam girişimi ve saldırılarının durdurulması için çağrıda bulundu.

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Rusya Dışişleri Bakanlığından, Esad rejiminin İdlib'deki saldırılarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye ve İran ile Suriye konusunda yakın koordinasyon sürüyor" ifadelerini kullanıldı. Bakanlığın açıklamasında, Astana süreci ile ilgili olan anlaşmalara bağlılıklarını tekrar teyit ettiklerine de vurgu yapılarak, "Suriye'nin kalıcı istikrar ve güvenliğe kavuşturulması için Türkiye ve İran ile yakın koordinasyon sürüyor" denildi.

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Son dakika: AB'den İdlib çağrısı
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