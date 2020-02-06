Son Dakika Haberi: ABD’li ünlü aktör Kirk Douglas hayatını kaybetti! Kirk Douglas kimdir, hangi filmlerde rol aldı? İşte detaylar

Dünyaca ünlü aktör Kirk Douglas hayatını kaybetti! 9 Aralık 1916'da Amsterdam'da hayata gelen Kirk Douglas, yoksul bir aileden gelmesine karşın soğuk yiyecekler satarak harçlığını çıkarmış, daha sonra gazete dağıtıcılığı dahil olmak üzere farklı işlerde çalışarak St.Lawrence Üniversitesine girmeye hak kazanmıştır. Yoksul bir aileden Hollywood starlığına uzanan yolculuğunda taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanmayı başarmış olan dünyaca ünlü aktörün bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumduğu haberini ise kendi gibi aktör olan oğlu Michael Douglas verdi. Michael, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirerek babasının vefatını duyurdu. Peki, Kirk Douglas kimdir, kaç yaşında ve hangi filmler oynadı? Haberimizin içerisinden bu bilgilere ulaşabilirsiniz…

DÜNYACA ÜNLÜ AKTÖR KIRK DOUGLAS HAYATINI KAYBETTİ! KİRK DOUGLAS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

ABD'li ünlü aktör Kirk Douglas, 103 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun oğlu Michael Douglas, babasının vefatını Instagram hesabından duyurdu.