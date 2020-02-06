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Son Dakika Haberi: ABD’li ünlü aktör hayatını kaybetti! , hangi filmlerde rol aldı? İşte detaylar

Dünyaca ünlü ABD’li sinema oyuncusu 103 yaşında hayatını kaybetti. Hollywood’un efsane isimlerinden olan Kirk Douglas, bugüne kadar ‘Spartaküs, Zafer Yolları, Denizler Altında 20.000 Fersah ve Şampiyon’ gibi efsane filmlerde rol alarak dünya sinemasına adını bir efsane olarak yazdırmayı başardı. Gerçek ismi, Issur Danielovitch Demsky olan ünlü aktör, 9 Aralık 1916’da Amsterdam’da doğdu. Peki, , kaç yaşında ve hangi filmlerde oynadı? Ünlü oyuncunun oğlu Michael Douglas, babasının vefatını Instagram hesabından duyurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 6.2.2020 08:29 ABONE OL
Son Dakika Haberi: ABD’li ünlü aktör Kirk Douglas hayatını kaybetti! Kirk Douglas kimdir, hangi filmlerde rol aldı? İşte detaylar

Dünyaca ünlü aktör hayatını kaybetti! 9 Aralık 1916'da Amsterdam'da hayata gelen Kirk Douglas, yoksul bir aileden gelmesine karşın soğuk yiyecekler satarak harçlığını çıkarmış, daha sonra gazete dağıtıcılığı dahil olmak üzere farklı işlerde çalışarak St.Lawrence Üniversitesine girmeye hak kazanmıştır. Yoksul bir aileden Hollywood starlığına uzanan yolculuğunda taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanmayı başarmış olan dünyaca ünlü aktörün bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumduğu haberini ise kendi gibi aktör olan oğlu Michael Douglas verdi. Michael, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirerek babasının vefatını duyurdu. Peki, , kaç yaşında ve hangi filmler oynadı? Haberimizin içerisinden bu bilgilere ulaşabilirsiniz…

DÜNYACA ÜNLÜ AKTÖR KIRK DOUGLAS HAYATINI KAYBETTİ! KİRK DOUGLAS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

ABD'li ünlü aktör Kirk Douglas, 103 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun oğlu Michael Douglas, babasının vefatını Instagram hesabından duyurdu.

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Son Dakika Haberi: ABD’li ünlü aktör Kirk Douglas hayatını kaybetti! Kirk Douglas kimdir, hangi filmlerde rol aldı? İşte detaylar
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