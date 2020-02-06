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: 'da olastik fabrikasında korkutan

haberine göre: OSB'de plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.2.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 12:58 ABONE OL
Son dakika: Manisa'da olastik fabrikasında korkutan yangın
Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik park oyuncakları üretimi yapılan fabrikada saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Manisa'da Muradiye sanayii bölgesinde fabrika yangını çıktı | Video


Alevlere çalışanlar ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su ve köpük sıkarak alevlere müdahale ediyor. Polis, fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, 112 Acil servis ekipleri de olay yerinde hazır olarak bekletiliyor.



Dumandan etkilenen bir kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

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Son dakika: Manisa'da olastik fabrikasında korkutan yangın
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