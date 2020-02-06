Suriyeli Gazeteci ve Aydınlardan Türkiye'ye Destek Mesajı

Türkiye'de yaşayan 200'ün üzerindeki gazeteci ve aydın dün 3 dilde hazırladıkları bir bildiriye imza attı. Suriye Cemiyetleri Minberi Derneği liderliğinde hazırlanan bildiride kaybedilen 8 şehide atıfla "Suriye'de yine Türk ve Suriyeli şehitlerin kanı birbirine karışmıştır. Esed rejimi karşısında yaşanan mücadele, kaderlerimizin ortak olduğunu bir kere daha göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

TÜRK VE SURİYELİ ŞEHİTLERİN KANI BİRBİRİNE KARIŞMIŞTIR

Aralarında Hadi El Abdullah, Osama Sharbaji ve Deeb Al Abbas gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 200'ün üzerinde gazeteci ve aydının imzaladığı bildirinin devamında ise, "Kardeşlerinin ve insanlığın onurunu korumak için kahramanca şehit olan Türk askerlerine Allah'dan rahmet, ailelerine de baş sağlığı dileriz." denildi. Metnin Orjinali: Suriye'de yine Türk ve Suriyeli şehitlerin kanı birbirine karışmıştır. Esed rejimi karşısında yaşanan mücadele bir kez daha kaderimizin ortak olduğunu göstermektedir. Bu sebeple, kardeşlerinin ve insanlığın onurunu korumak k için kahramanca şehit olan Türk askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine de baş sağlığı dileriz.