Terör konferansına Ankara’dan sert tepki

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda aralarında PKK'nın kırmızı bültenle aranan Avrupa'daki elebaşlarının katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesini şiddetle lanetledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, skandal bir etkinlikte, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin tehditlerde bulunulduğu, PKK terör örgütünün elebaşlarının ve destekçilerinin de katılımıyla terör propagandası yapıldığı kaydedildi. AB'nin de terör örgütleri listesinde yer alan PKK terör örgütü elebaşlarının AP'de bir etkinliğe katılmalarına izin verilmesi kınandı. Etkinlikte terör propagandası yapılmasına izin verilmesinin ise teröre açıkça destek olduğu vurgulandı.