ABD’de azil sürecinin kazananı Trump oldu

BUGÜN NELER OLDU

ABD'de son ayların en önemli gündem maddesi olan azil süreci Başkan Donald Trump'ın Senatoda aklanmasıyla sona erdi. Bu süreçten yine Trump'ın kazançlı çıktığı görüşü kamuoyunda öne çıktı. ABD'de Trump'a yönelik yürütülen, başkanın "görevin kötüye kullanılması" ve "Kongrenin işleyişini engelleme" maddelerinden yargılandığı azil süreci, Senato Kurulu'nda önceki gün yapılan oylamayla sona erdi."Görevini kötüye kullanmak" suçlaması için yapılan ilk oylamada 48 senatör Trump'ın "suçlu olduğu", 52 senatör ise "suçlu olmadığı" yönünde oy verdi. "Kongrenin işleyişini engellemek" başlıklı azil maddesi için yapılan ikinci oylamada 47 senatör Trump'ın "suçlu olduğu", 53 senatör "suçlu olmadığı" yönünde oy kullandı. Böylece Trump, ABD tarihinde Andrew Johnson ve Bill Clinton'dan sonra Senatoda aklanan üçüncü başkan oldu.Cumhuriyetçi Partide ise seçmenin ve parti delegasyonunun Trump'ın arkasında daha da kenetlendiği görülüyor. Iowa'da yapılan ilk ön seçimde Trump, Cumhuriyetçi Parti üyelerinden yüzde 97,1 oy alarak bu durumu kanıtlamış oldu.