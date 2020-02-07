Almanya'ya göre "Türkiye, Avrupa’nın önemli ekonomik partneri" olmayı südürecek

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Elisabeth Winkelmeier-Becker, "Türkiye'nin, ülkesi ve Avrupa için önemli ekonomik ve stratejik partner" olmaya devam edeceğini söyledi.

Berlin-Brandenburg Türk-Alman İşverenler Derneği'nin (TDU) başkentte düzenlediği yeni yıl resepsiyonuna müsteşar Winkelmeier-Becker, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Charlottenburg-Wilmersdorf Belediye Başkanı Reinhard Naumann, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Almanya ve Türkiye'nin çok özel bir bağla birbirine bağlı olduğunu belirten Winkelmeier-Becker, bu bağın, Almanya'da yaşayan ve yaklaşık yarısı Alman vatandaşı olan 3 milyondan fazla Türk kökenliler olduğunu ifade etti.

ALMANYA'NIN REFAHINA VE EKONOMİK GELİŞMESİNE KATKI SAĞLIYORLAR

Almanya'da 100 binden fazla Türk kökenli iş insanı bulunduğuna işaret eden Winkelmeier-Becker, Türk kökenli iş insanlarının yaklaşık yarım milyon çalışanı ve toplam 50 milyar avro ciro ile Almanya'nın refahına ve ekonomik gelişmesine katkı sağladığını anlattı.

Winkelmeier-Becker, bu bağı Türkiye'deki 7 binden fazla Alman şirketinin de kuvvetlendirdiğini belirterek, "Alman hükümeti için Türkiye, ülkemiz ve Avrupa'nın önemli ekonomik ve stratejik partneridir ve partneri kalacak. Son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel'in İstanbul'a yaptığı ziyaret de bunun açık bir şekilde altını çizdi." dedi.

"EKONOMİDE BÜYÜK İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELİ VAR"

Büyükelçi Aydın da Almanya'daki Türklerin Almanya'nın ekonomik ve toplumsal gelişmesi için önemli katkıda bulunduklarını söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin hikayesinin sadece geçmişle ilgili olmadığını, gelecekte de başka ortak başarı hikayelerinin yazılacağını aktaran Aydın, "Ekonomik ve ticari alanda iş birliği için hala büyük potansiyel var. Hepinizi bu potansiyeli gerçekleştirmeye davet ediyorum." dedi.

Siyasi, diplomatik, ekonomik, bilimsel, kültürel ve toplumsal diyaloğun sürdürülmesinin her zaman önemli olduğunu vurgulayan Aydın, "2020 üst seviyede karşılıklı ziyaretlerle başladı. Ekonomi ilişkileri, bu yıl içinde yapılacak Türk Alman Enerji Konferansı, Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) ve Yapay Zeka Konferansı gibi etkinliklerle daha da derinleştireceğiz." diye konuştu.

"YÜKSEK EMLAK FİYATLARI İŞLETMELERİ ZORLUYOR"

TDU Başkanı Remzi Kaplan ise Berlin'deki işverenlerin sorunlarına işaret ederek, bunları vasıflı eleman eksikliği, ticari alanların azlığı, artan emlak fiyatları ve altyapıdaki tıkanıklar olarak sıraladı.

Alman hükümetinin çıkardığı ve gelecek aydan itibaren yürürlüğe girecek yasa ile Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden vasıflı elemanları ülkeye getirmenin kolaylaşacağını belirten Kaplan, emlak fiyatlarının yüksek olması sebebiyle iş insanların ticari alan ve dükkan bulmakta zorlandıklarını, bundan dolayı işletmelerin Berlin'den taşındığını da vurguladı.