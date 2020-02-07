Son dakika: Başkan Erdoğan şehit Uzman Çavuş Cihan Erat'ın cenaze törenine katıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığ altında kalarak şehit olan jandarma uzman onbaşı Cihat Erat son yolculuğuna uğurlanıyor.

Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı.

Başkan Erdoğan Şehit Uzman Çavuş Cihan Erat'ın cenazesine katıldı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Uzman Onbaşı Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Gerçekten bu ara ciddi manada felaketlerle mücadelemiz var. Bir taraftan cephelerde savaşıyoruz, bir tarafta da şu anda çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tabi bunlar özellikle kaza ve kaderin bizler için bildiğimiz ama imanımızın gereği olarak da sabrettiğimiz konulardır. Biz buna sabredeceğiz. Ve Cihan kardeşimizin öncelikle ailesine Rabbimden sabırlar niyaz ediyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun.

ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALMAYACAK!

Fakat biz durmadan, yılmadan bu vesileyle şunu söylemek durumundayım. Bir taraftan Van'daki hadise, bir tarafta İdlib'de yaşadıklarımız ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var. Şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak. Ve şehitler tepesi boş kalmayacağı için de bizler de şehadete ürkerek korkarak değil adeta sevgili peygamberimizin 'keşke ben de o makama ulaşsaydım' dediği gibi o şekilde yürüyeceğiz."