BM: Libya’da felaket doğabilir

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Libya Misyon Şefi Jean-Paul Cavalieri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkente yönelik saldırısının ortaya çıkardığı çatışma ortamında, faaliyetlerinin sekteye uğraması ve savaşın yol açtığı sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı'na konuşan Cavalieri, çatışmaların nüfusun yoğun olduğu bölgelere ulaşması halinde insani bir felaket doğuracağını söyledi. Cavalieri, "340 bin Libyalı yerinden edildi. Çatışma, nüfusun daha yoğun olduğu bölgelere ulaşırsa, bu feci bir insani krizi doğuracaktır. Buna hazırlanmaya çalışıyoruz ama yine de trajediye yol açacaktır" dedi.