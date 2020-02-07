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Haberi: Çinli uzmandan ile ilgili korkunç iddia! Corona virüsü nedeniyle 11 milyon insanı feda edildi

12 Aralık tarihinde ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya korku saçan ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Şuana kadar 638 kişinin ölümüne sebep olan hastalık, 31 bin 485 kişide görüldü. Çin hükümeti hastalığın yayılması için Wuhan kenti başta olmak üzere tüm ülkede karantina bölgeleri oluşturdu ve sıkı önlemler almaya çalışıyor. Avrupa’ya da yayılan virüs ile ilgili ortaya atılan iddialar kan dondurmaya devam ediyor. Eski bir hastalık uzmanı Yang Gonghuan yaptığı açıklama ile bunu bir savaşa benzettiğini belirtti ve korkunç iddialarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 7.2.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 11:00 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Çinli uzmandan corona virüsü ile ilgili korkunç iddia! Corona virüsü nedeniyle 11 milyon insanı feda edildi

Dünyayı tedirgin eden koronavirüs ile ilgili gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere 12 Aralık tarihinde Wuhan'da ortaya çıkan virüs, kısa sürede 30 binin üzerinde insana bulaştı. Toplamda 638 insanın ölümüne neden olan salgın ile ilgili Dünya Salgın Örgütü acil durum ilan etti. Starbucks, 'deki şubelerinin büyük bir kısmını kapatırken, birçok devlet Çin'e gidiş ve gelişleri yasakladı. SARS virüsü ile gösterdiği benzerlik corona virüsünü korkutucu yapan etkenler arasında yer alıyor. Avrupa'ya da yayılan virüs ile ilgili ortaya atılan iddialar kan dondurmaya devam ediyor. Eski bir hastalık uzmanı Yang Gonghuan yaptığı açıklama ile bunu bir savaşa benzettiğini belirtti ve korkunç iddialarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ÇİN'DEN GELEN HABER KAN DONDURDU! 11 MİLYON İNSANI FEDA ETTİLER

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Eski Genel Müdür Yardımcısı Yang Gonghuan, korkunç iddialarda bulundu. İşte ayrıntılar…

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Son Dakika Haberi: Çinli uzmandan corona virüsü ile ilgili korkunç iddia! Corona virüsü nedeniyle 11 milyon insanı feda edildi
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