Son Dakika Haberi: Çinli uzmandan corona virüsü ile ilgili korkunç iddia! Corona virüsü nedeniyle 11 milyon insanı feda edildi

Dünyayı tedirgin eden koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere 12 Aralık tarihinde Wuhan'da ortaya çıkan virüs, kısa sürede 30 binin üzerinde insana bulaştı. Toplamda 638 insanın ölümüne neden olan salgın ile ilgili Dünya Salgın Örgütü acil durum ilan etti. Starbucks, Çin'deki şubelerinin büyük bir kısmını kapatırken, birçok devlet Çin'e gidiş ve gelişleri yasakladı. SARS virüsü ile gösterdiği benzerlik corona virüsünü korkutucu yapan etkenler arasında yer alıyor. Avrupa'ya da yayılan virüs ile ilgili ortaya atılan iddialar kan dondurmaya devam ediyor. Eski bir hastalık uzmanı Yang Gonghuan yaptığı açıklama ile bunu bir savaşa benzettiğini belirtti ve korkunç iddialarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ÇİN'DEN GELEN HABER KAN DONDURDU! 11 MİLYON İNSANI FEDA ETTİLER

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Eski Genel Müdür Yardımcısı Yang Gonghuan, korkunç iddialarda bulundu. İşte ayrıntılar…