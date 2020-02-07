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Corona virüs hakkında dünyayı sarsan son dakika açıklaması: duyurdular! kaynağı pangolin mi?

Çin'de başlayan ve ülkeleri teyakkuza geçire corona virüs hakkında son dakika haberleri art arda geliyor. Ülkenin Wuhan kentinde kontrol edilemeden dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs hakkında Çinli uzmanlar tarafından çok önemli bir açıklama yapıldı. Bilindiği gibi, ilk etapta yapılan araştırmalar kaynağının yarasa ve yılan olduğunu ortaya koyuyordu. Binlerce hayvanı inceleyen uzmanlar, virüsün yarasa ya da yılanlardan değil pangolinlerden geçmiş olabileceğini açıkladı. Peki, virüsün kaynağı olarak düşünülen pangolin nedir, nasıl bir hayvandır? İşte, dünyayı sarsan son dakika açıklamasının öne çıkan kısımları...

Giriş Tarihi: 7.2.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 13:24 ABONE OL
Corona virüs hakkında dünyayı sarsan son dakika açıklaması: Resmen duyurdular! Koronavirüsün kaynağı pangolin mi?

Dünya, Çinli bilim insanlarının corona virüsü hakkında yaptığı son dakika açıklamasını konuşuyor. Onlarca ülkeyi alarma geçiren ve sağlık önlemlerini en üst düzeye çıkartan koronavirüsün kaynağı hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bilindiği gibi, ilk etapta yapılan araştırmalarda corona virüsünün kaynağının yılan ya da yarasa olduğu belirtilmişti. Şimdiye kadar 31 bin kişiye bulaşan ve 636 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının kaynağının yılan ya da yarasa değil, pangolin hayvanı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

PANGOLİN NEDİR, NASIL BİR HAYVANDIR? - TIKLAYINIZ

CORONA VİRÜSÜ KAYNAĞI OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN PANGOLİN Mİ?

Çin'de şimdiye kadar 31 bin kişiye bulaştığı tespit edilen, 630 kişinin ölümüne neden olan ve onlarca ülkeye de sıçrayan koronavirüse ilişkin yeni bir araştırma yapıldı. Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Ancak Güney Çin Tarım Üniversitesi'nden bilim insanları, ölümcül salgının yayılmasına pangolinlerin (pullu karıncayiyen) sebep vermiş olabileceğini belirtti.

İşte, son dakika açıklamasının detayları;

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Corona virüs hakkında dünyayı sarsan son dakika açıklaması: Resmen duyurdular! Koronavirüsün kaynağı pangolin mi?
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