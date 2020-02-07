Corona virüs ile ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı! Polis kapı kapı geziyor!

Koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu virüs sebebi ile ölü ve vakaların sayısında artış meydana gelirken vatandaşlarda korku hakim olmaya başladı. Aynı zamanda corona virüs ile ilgili yeni iddialar da ortaya atılıyor. Birçok ülke güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkarırken Çin'den gelen son dakika görüntüleri şoke etti. Wuhan'da polislerin kapı kapı gezip virüs salgını ile ilgili detaylara ulaştığı söyleniyor.

POLİS KAPI KAPI GEZİYOR!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs salgını dünyaya yayılmaya devam ediyor. Salgında yeni iddialar ortaya atılırken Çin polisi kapı kapı gezip koronavirüs araştırması yapmaya başladı.

İşte son dakika haberinin detayları