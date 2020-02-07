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ilgili bir gelişmesi daha yaşandı! Polis kapı kapı geziyor!

ilgili bilgileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 'in kentinde ortaya çıkan bu virüs Aralık ayından beri tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Ölü ve vakaların sayısında görülen artışlardan dolayı alınan güvenlik önlemleri de üst düzeye çıkarıldı. Vatandaşlar salgını ile ilgili merak ettiklerini araştırırken salgından korunmanın yollarını da arıyor. Özellikle virüsün çıktığı bölge olarak bilinen Çin'in Wuhan kentinde polisin kapı kapı dolaşıp virüs araştırması yaptığı ve vatandaşların ateşlerini ölçtüğü bilgisi geldi. Çeşitli kontrolleri yapmaya devam eden Çin polisi konuya yönelik önlemlerini de arttırmış durumda. İşte ile ilgili son dakika detayları!

Giriş Tarihi: 7.2.2020 21:54 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 21:55 ABONE OL
Corona virüs ile ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı! Polis kapı kapı geziyor!

Koronavirüs ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu virüs sebebi ile ölü ve vakaların sayısında artış meydana gelirken vatandaşlarda korku hakim olmaya başladı. Aynı zamanda corona virüs ile ilgili yeni iddialar da ortaya atılıyor. Birçok ülke güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkarırken 'den gelen son dakika görüntüleri şoke etti. Wuhan'da polislerin kapı kapı gezip virüs salgını ile ilgili detaylara ulaştığı söyleniyor.

POLİS KAPI KAPI GEZİYOR!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs salgını dünyaya yayılmaya devam ediyor. Salgında yeni iddialar ortaya atılırken Çin polisi kapı kapı gezip koronavirüs araştırması yapmaya başladı.

İşte son dakika haberinin detayları

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Corona virüs ile ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı! Polis kapı kapı geziyor!
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