Gazzeliler, İsrail'in kutsal mekanlara yönelik ihlallerine dikkati çekmek için sabah namazında buluştu

"El-Fecr el-Azim" (Büyük Şafak) ismiyle düzenlenen organizasyon kapsamında Filistinliler, Gazze Şeridi'ndeki farklı camilerde toplandı.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Kampı'nda yer alan Hulefau'r-Raşidin Camisi'nde sabah namazında buluşan Filistinliler, namazın ardından cami avlusunda toplanarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti.

Burada konuşan Hamas yöneticilerinden Yusuf eş-Şerafi, düzenledikleri organizasyonun amacının İsrail'in Mescid-i Aksa ve El Halil kentindeki Harem-i İbrahim'e yönelik devam eden Yahudileştirme politikasına dikkati çekmek olduğunu belirtti.

Şerafi, sözlerine şöyle devam etti:

"Trump'ın sözde barış planı hedefine ulaşmayacak ve tamamını reddeden Filistin halkı onu başarısız kılacaktır. Filistin toprakları, anlaşmalarla veya kararlarla kaybedilemeyecek dini ve tarihi bir mirastır. Bir karış toprağından feragat etmek dine ve vatana ihanettir."

Şerafi, tarihin Filistinliler hakkında haksız kararlara ve komplolara tanıklık ettiğine dikkati çekerek bu girişimlerin tamamının başarısızlıkla sonuçlandığını sözlerine ekledi.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.