Gemide 10 kişide daha virüs

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Japonya'da içinde 3 bin 711 kişinin bulunduğu kuravaziyer gemisindeki durumu aktaran sağlık görevlileri, Japon Yokohama limanındaki bir yolcu gemisinde karantinaya alınan 10 kişinin daha koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. 3 bin 700 kişilik gemide enfekte olanların sayısı 20'ye yükselmiş oldu. Geminin içerisinde bulunan İngiliz çift Facebook hesaplarına yükledikleri videoda, deniz suyunun içme suyuna dönüştürüldüğünü ve bu suyun da yemeklerde kullanıldığını açıkladı. Geminin içerisindeki yolcular sosyal medyadan fotoğraflar ve videolar paylaşıyor. Yolcuların bazıları sosyal medya üzerinden karantinadaki gemide yapılan testlerin ne olduğunu anlattı. Kabinlere gelen sağlık görevlilerinin ateşlerini ölçtüklerini, öksürme, ağrı gibi semptomşları olup olmadıklarının sorulduğunu ve ateş düşürücü içip içmediklerinin merak edildiğini ifade etti.