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, 2 Filistinliyi daha şehit etti

Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
İsrail, 2 Filistinliyi daha şehit etti
İşgal altındaki Batı Şeria'da Cenin kentine İsrail askerlerinin düzenlediği baskın sırasında çıkan çatışmada bir Filistin polisi şehit oldu. Filistinli polis Bedvan'ın hayatını kaybetmesiyle Cenin'deki olaylarda şehit sayısı 2'ye yükseldi. İsrail askerleri, sabah saatlerinde Filistinli tutuklu Ahmed Cemal Kanba'nın evini yıkma amacıyla Cenin'e baskın düzenlemiş, Filistinli gençler olaya tepki göstermişti. Filistinlilere müdahale eden İsrail askerlerinin açtığı ateşte 19 yaşındaki Yezen Munzir Ebu Tabih'in de şehit olduğu bildirilmişti. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Beyt Cala beldesine düzenlediği baskında ise 4 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.
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İsrail, 2 Filistinliyi daha şehit etti
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