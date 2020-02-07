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ile kızı Gianna ölümü dünyayı şoke etmişti! Cenazesinin detayları belli oldu

NBA tarihinin en sevilen basketbolcuları arasında yer alan ve kızı Gianna geçirdikleri helikopter kazasının ardından hayatlarını kaybetmişti. Ölüm haberi dünyayı yasa boğan Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın cenazesine dair bazı iddialar ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.2.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 11:16 ABONE OL
Kobe Bryant ile kızı Gianna ölümü dünyayı şoke etmişti! Cenazesinin detayları belli oldu

Helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın cenaze törenlerinin ne zaman düzenleneceğini belli oldu.

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Kobe Bryant ile kızı Gianna ölümü dünyayı şoke etmişti! Cenazesinin detayları belli oldu
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