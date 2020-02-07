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Kobe Bryant ile kızı Gianna ölümü dünyayı şoke etmişti! Cenazesinin detayları belli oldu
Kobe Bryant ile kızı Gianna ölümü dünyayı şoke etmişti! Cenazesinin detayları belli oldu
NBA tarihinin en sevilen basketbolcuları arasında yer alan Kobe Bryant ve kızı Gianna geçirdikleri helikopter kazasının ardından hayatlarını kaybetmişti. Ölüm haberi dünyayı yasa boğan Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın cenazesine dair bazı iddialar ortaya atıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 7.2.2020 11:06Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 11:16ABONE OL
Helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın cenaze törenlerinin ne zaman düzenleneceğini belli oldu.