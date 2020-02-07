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: ", 300'ün altında başlığına sahip"

Cumhurbaşkanı Emmanuel , ülkesinin 300'ün altında başlığına sahip olduğunu açıkladı. Uzun vadede Avrupa'nın güvenliğinin ABD ile güçlü bir müttefiklik kurmaktan geçtiği konusunda ikna olduğunu vurgulayan Macron, kendi güvenliklerinin aynı zamanda bağımsız eylem kapasitesinin artmasından geçtiğini kaydetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 7.2.2020 18:21 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 18:38 ABONE OL
Macron: Fransa, 300'ün altında nükleer savaş başlığına sahip

Macron, Paris'teki askeri okulda ülkenin savunma stratejisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa ülkelerinin silahlanmayı kontrol etme konusunda ortak uluslararası bir ajandasının bulunması gerektiğini belirten Macron, "Fransa, Avrupalı ortakları içinde bu konuyu en çok ilgilendirenleri ortak uluslararası bir stratejinin temelleri atılması için harekete geçirecek. Bunu Avrupa'nın aktif olduğu tüm kurumlarda önerebiliriz." ifadelerini kullandı.

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Macron, ülkesinin 300'ün altında nükleer savaş başlığına sahip olduğunu da duyurdu.

Uzun vadede Avrupa'nın güvenliğinin ABD ile güçlü bir müttefiklik kurmaktan geçtiği konusunda ikna olduğunu vurgulayan Macron, kendi güvenliklerinin aynı zamanda bağımsız eylem kapasitesinin artmasından geçtiğini kaydetti.

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Macron: "Fransa, 300'ün altında nükleer savaş başlığına sahip"
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