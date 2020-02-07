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’da hava saldırısında 250 terörist öldürüldü

Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
Nijerya’da hava saldırısında 250 terörist öldürüldü
Nijerya'nın kuzeybatısında Boko Haram'a bağlı Ansaru terör örgütünün kampına düzenlenen hava saldırısında 250 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Nijerya Özel Polis Kuvvetleri, Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari'deki Kuduru ormanında kampı bulunan Ansaru terör örgütüne karşı hava saldırısı düzenlendiğini belirtti. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
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Nijerya’da hava saldırısında 250 terörist öldürüldü
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