Öldüresiye dövdüler! Çocuk kaçırdığını söyledikleri köylüleri linç ettiler
Kan donduran görüntüler Hindistan'da yaşandı. Çocuk kaçırdığı söylentisi üzerine toplanan köylüler 6 kişiyi öldüresiye dövdü. O görüntüler sosyal medyaya da düştü. Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde bir köyde çocuk kaçırdığından şüphelenilen 6 kişi linç edildi. Olayda bir çiftçi hayatını kaybederken, diğer 5 şüpheli ise ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. İşte haberin detayları ve olayın dehşet veren görüntüleri.
Giriş Tarihi: 7.2.2020 09:16Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 09:17ABONE OL
Hindistan'ın Madhya Paresh eyaletinin Dhar bölgesindeki bir köyde korkunç bir olay yaşandı. Köyde çocuk kaçırdığından şüphelenilen bir kişi köylüler tarafından linç edilerek öldürüldü.