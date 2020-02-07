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Öldüresiye dövdüler! Çocuk kaçırdığını söyledikleri köylüleri linç ettiler

Kan donduran görüntüler 'da yaşandı. Çocuk kaçırdığı söylentisi üzerine toplanan köylüler 6 kişiyi öldüresiye dövdü. O görüntüler sosyal medyaya da düştü. Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde bir köyde çocuk kaçırdığından şüphelenilen 6 kişi linç edildi. Olayda bir çiftçi hayatını kaybederken, diğer 5 şüpheli ise ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. İşte haberin detayları ve olayın dehşet veren görüntüleri.

Giriş Tarihi: 7.2.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 09:17 ABONE OL
Öldüresiye dövdüler! Çocuk kaçırdığını söyledikleri köylüleri linç ettiler

'ın Madhya Paresh eyaletinin Dhar bölgesindeki bir köyde korkunç bir olay yaşandı. Köyde çocuk kaçırdığından şüphelenilen bir kişi köylüler tarafından linç edilerek öldürüldü.

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Öldüresiye dövdüler! Çocuk kaçırdığını söyledikleri köylüleri linç ettiler
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