SARS ve MERS ilacı umut oldu

ABD'li ilaç şirketi Gilead Sciences tarafından geliştirilen Remdesivir adlı ilaca, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu ve Ulusal Sağlık Ürünleri İdaresi, klinik deneylerine başlanması için onay verdi. Daha önce yine koronavirüs ailesinden olan SARS ve MERS'e karşı yapılan ve hayvan deneylerinde başarılı sonuçlar veren Remdesivir'in klinik deneyleri için 761 hasta kayıt yaptırdı. Söz konusu deneyler, Çin Sağlık Bilimleri Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Çin-Japon Dostluk Hastanesi ve salgının merkez üssü Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde birkaç hastane birden yürütülecek.

Uçakta 'koronavirüs' şakası yaptı, gözaltına alındı

24 SAATTE 73 KİŞİ ÖLDÜ

Yeni tip koronavirüs (2019- nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 564'e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 18'e çıktı. Ülke genelinde hızla artan salgın nedeniyle ölenlerin sayısı biri Hong Kong'da 563'ü Çin ana karasında olmak üzere 564'e yükseldi. Virüsten etkilenenlerin sayısı ise 3 bin 859'unun durumu ciddi olmak üzere 28 bin 18, durumu şüpheli olanların sayısı ise 24 bin 702 olarak açıklanırken, müşahade altına alınanların sayısı da 186 bin 354'e ulaştı. Ülkedeki salgından dolayı çarşambadan perşembeye 24 saat içinde 73 can kaybı yaşanırken, bu ölümlerin 70'i salgının merkez üssü Hubey eyaletinde, biri Tiencin kentinde, diğer ikisi de Heylongciang ve Guicou eyaletlerinde gerçekleşti.



DSÖ, 675 MİLYON DOLAR İSTEYECEK

Vİrüsün hızla yayılmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İsviçre'de yüzlerce uzmanla bir araya geleceğini açıkladı. Konferans, 11-12 Şubat'ta gerçekleşecek ve yeni tip koronavirüs için aşı ve ilaç çalışmaları görüşülecek. DSÖ'nün bu toplantıda üye ülkelerden fon oluşturmak için maddi destek isteyeceği tahmin ediliyor. Şimdiye kadar acil durumun fonundan 9 milyon dolarlık yardım yapan DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçen haftaki ilk acil toplantının ardından, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi için pek çok adımın alınması gerektiğini, özellikle sağlık sistemi zayıf olan ülkelerin maske, önlük, teşhis testleri gibi tıbbi gereçlerinin karşılanması için 675 milyon dolara ihtiyaç olduğunu bildirmişti.