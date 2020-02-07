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Şoke eden rakam geri çekildi

Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
Şoke eden rakam geri çekildi
Çin'in en büyük ikinci firması Tencent'ın internet sitesinde "Salgını İzleme" başlığı altında gerçek ölü ve hasta sayısının belirtildiği ileri sürüldü. Taiwan News isimli siteye göre ülkenin en büyük teknoloji şirketi Tencent sitesine dün ölü sayısını 24 bin 589, vaka sayısını ise 154 bin 23 olarak bildirdi. Taiwan News, bu rakamların kısa bir süre sonra silinerek resmi rakamlarla değiştirildiği belirtildi. Batı medyası salgınla ilgili bilgilerin gizli tutulduğu ve gerçek rakamların kamuoyuyla paylaşılmadığını iddia ediyordu.
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Şoke eden rakam geri çekildi
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