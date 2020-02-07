Son dakika haberi: Corona virüslü 'kâbus gemisinde' balayındalar! "Lütfen kurtarın bizi..."

Corona virüsü salgını dünyanın dört bir yanında dehşet saçmaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde başlayan salgın kontrol edilemezken, vaka sayıları artış gösteriyor. Bugün itibarı ile hayatını kaybedenlerin sayısı 637'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 31 bin 161'e yükseldi. Koronavirüs salgınından Japonya'da bulunan 3 bin 700 kişilik yolcu gemisi de etkilendi. Karantina altına alınan gemiden son dakika haberleri peşi sıra geliyor.

KÂBUS GEMİSİ

Kyodo'da yer alan habere göre, Yokohama Limanı'nda salı günü karantinaya alınan 3 bin 700 kişinin bulunduğu yolcu gemisinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 61'e çıktı. 'Kâbus gemisi' olarak adlandırılan yolcu gemisinde bulunan Amerikalı çift, Donald Trump'a seslenerek yardım çağrısında bulundu.

İşte, son dakika haberinin detayları;