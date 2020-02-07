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Son dakika haberi! Corona virüsü hakkında konuşan Kuzey Koreli doktor: " Hastalar yemek bulmak için hastaneden kaçıyordu"

Corona virüsü ile ilgili dehşet verici son dakika haberler gelmeye devam ediyor. 'in Wuhan şehrinde ölümcül yeni bir koronavirüs tipinin bulunmasından bu yana yaklaşık iki ay geçti ve Doğu Asya'daki hemen hemen her ülke ve bölge en az bir vakayı doğruladı. Yani, bölgedeki her ülkede en az bir tane corona virüsü vakası var. Peki, bu kadar hızlı yayılan ve komşu ülkeleri ve ’ya da bulaşan bu virüsten, nasıl korunmayı başardı? Ya da kamuoyundan mı saklıyor? İşte Kuzey Kore’nin corona virüsü vakası ile ilgili yaptığı açıklamalar ve her konuda olduğu gibi bu yeni tip virüs konusunda da ‘sır gibi’ kabuğuna çekilen ülkeden kaçan doktorların yaptığı kan donduran açıklamalar...

Giriş Tarihi: 7.2.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 11:40 ABONE OL
Son dakika haberi! Corona virüsü hakkında konuşan Kuzey Koreli doktor: Hastalar yemek bulmak için hastaneden kaçıyordu

Yeni tip corona virüsü ya da koronavirüs, bugüne kadar yaklaşık 600 kişinin canını aldı, binlerce insanı da enfekte etti. Asya bölgesinde, koronavirüs tespit edilmeyen ülke kalmadı. Bölgede bulunan tüm ülkeler, kendi sınırları içerisinde korona virüsü vakası olduğunu doğruladı. hariç! Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri, komşu ülke 'de 600'den fazla insanın ölmesi ve 31.000'den fazla insanın enfekte olmasına rağmen virüsten kaçınmayı başardı. Peki, Kuzey Kore'de neler oluyor ve daha önce neler yaşanmıştı? Kuzey Kore'ye komşu olan ve de dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki 25'ten fazla bölgede 300'den fazla insan korona virüs testinde pozitif sonuç aldı. Ancak bu ülke, iddiaya göre başarılı bir şekilde corona virüsünden kaçtı. Ancak Kuzey Kore'den kaçan doktorlar, daha önceki salgınlarda hastanelerdeki kan donduran manzaraları anlattı.

İşte dünya günmeni bomba gibi düşen açıklamalar ve Kuzey Kore'de yaşananlar ile ilgili tüm detaylar...

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Son dakika haberi! Corona virüsü hakkında konuşan Kuzey Koreli doktor: " Hastalar yemek bulmak için hastaneden kaçıyordu"
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