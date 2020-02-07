Son dakika haberi! Corona virüsü hakkında konuşan Kuzey Koreli doktor: " Hastalar yemek bulmak için hastaneden kaçıyordu"

Yeni tip corona virüsü ya da koronavirüs, bugüne kadar yaklaşık 600 kişinin canını aldı, binlerce insanı da enfekte etti. Asya bölgesinde, koronavirüs tespit edilmeyen ülke kalmadı. Bölgede bulunan tüm ülkeler, kendi sınırları içerisinde korona virüsü vakası olduğunu doğruladı. Kuzey Kore hariç! Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri, komşu ülke Çin'de 600'den fazla insanın ölmesi ve 31.000'den fazla insanın enfekte olmasına rağmen virüsten kaçınmayı başardı. Peki, Kuzey Kore'de neler oluyor ve daha önce neler yaşanmıştı? Kuzey Kore'ye komşu olan Rusya ve Güney Kore de dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki 25'ten fazla bölgede 300'den fazla insan korona virüs testinde pozitif sonuç aldı. Ancak bu ülke, iddiaya göre başarılı bir şekilde corona virüsünden kaçtı. Ancak Kuzey Kore'den kaçan doktorlar, daha önceki salgınlarda hastanelerdeki kan donduran manzaraları anlattı.

İşte dünya günmeni bomba gibi düşen açıklamalar ve Kuzey Kore'de yaşananlar ile ilgili tüm detaylar...