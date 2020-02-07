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Son dakika haberi: Corona virüsü için korkutan rakam! 50 milyon kişi... belirtileri neler, tedavisi bulundu mu ve son durum ne?

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü hakkında peş peşe son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde başlayan salgın, kontrol edilemeden bir anda yayılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Corona virüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti. Corona virüsü son durum merak edilirken, Doktor Li bilmecesi çözüldü. Salgını gizli mesajla dünyaya duyuran Doktor Li'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölü sayısı giderek artarken, vakanın görüldüğü kişi sayısı de artış gösteriyor. Çin genelinde 31 bin kişinin virüs kaptığı açıklandı. Tedavi konusunda ise SARS ve MERS deneyleri yapılacak. Öte yandan, 50 milyon kişinin dış dünyaya kapalı yaşadığı ifade ediliyor. Peki, dünyayı teyakkuza geçiren yeni tip salgını belirtileri neler, bulaşıcı mı ve korunma yolları neler? Coronavirüsü hakkında son dakika bilgileri ile tedavisi, belirtileri gibi birçok merak edilen başlık haberimizde. İşte, son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 7.2.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 10:38 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüsü için korkutan rakam! 50 milyon kişi... Koronavirüs belirtileri neler, tedavisi bulundu mu ve son durum ne?

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kontrol edilemeden bir anda dünyaya yayılan coronavirüs salgını hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Dünyanın dört bir yanında flaş gelişmeler yaşanırken, ülkeler de bu salgının kendi ana karaları içerisinde görülmemesi için en üst düzeyde önlemler alıyor. Bilindiği gibi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan edilmişti. Yeni tip corona virüsü son durum yakından takip edilirken, Çin'de gece yarısı ölü ve vaka sayısı güncellendi. Bu salgını dünyaya ilk kez duyuran Doktor Li bilmecesi çözüldü ve kendisinden acı haber geldi. Kritik bir tarih duyuruldu ve bu '15 Mart' olarak açıklandı.

YENİ TİP CORONAVİRÜS KORKUTAN RAKAM: 50 MİLYON KİŞİ! SON DURUM NE?

Uluslararası ajansların duyurduğu son dakika haberine göre, tedavisi için SARS ve MERS deneyi yapılacak! Salgının bir türlü önlenemediği Çin'de sokaklarda korku hakim olurken, 50 milyon kişinin dış dünaya kapalı yaşadığı ifade ediliyor. Peki, corona virüs belirtileri neler, nasıl bulaşır ve tedavisi bulundu mu?

İşte, son durum;

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Son dakika haberi: Corona virüsü için korkutan rakam! 50 milyon kişi... Koronavirüs belirtileri neler, tedavisi bulundu mu ve son durum ne?
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