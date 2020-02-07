Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütünden korkutan koronavirüs açıklaması!

Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütünden korkutan açıklaması!

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı şekilde yayılmaya devam eden koronavirüsü salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. tarafından yapılan açıklama dünya üzerindeki tehdidindeki ülkelerdeki insanları korku içinde bıraktı. Dünya Sağlık Örgütü () Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip korona virüs (2019-nCoV) salgınına ilişkin yaptığı açıklamada o detayın altını çizdi. İşte DSÖ tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları…

Giriş Tarihi: 7.2.2020 20:27 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 20:29 ABONE OL
Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütünden korkutan koronavirüs açıklaması!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyada üzerindeki birbirinden farklı kıtalarda yer alan ülkelere sıçrayan yeni tip korona virüs (2019-nCoV) salgınına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. () tarafından bugün yapılan açıklamada o detay tehdidinde olan ülkelerdeki insanları korku içinde bıraktı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından yapılan açıklamada değindiği detaylar virüsün sıçradığı ülkelerdeki durumu da ortaya koydu. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütünden korkutan koronavirüs açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN