Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütünden korkutan koronavirüs açıklaması!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyada üzerindeki birbirinden farklı kıtalarda yer alan ülkelere sıçrayan yeni tip korona virüs (2019-nCoV) salgınına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bugün yapılan açıklamada o detay koronavirüs tehdidinde olan ülkelerdeki insanları korku içinde bıraktı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından yapılan açıklamada değindiği detaylar virüsün sıçradığı ülkelerdeki durumu da ortaya koydu. İşte son dakika haberinin tüm detayları…