Son dakika: Koronavirüsle mücadelede kötü haber! 10 gün aralıksız çalıştı...
Çin'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artıyor. Çin’de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında edinilen son dakika habere göre can kaybı 637’ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161’e yükseldi.Diğer yandan Çin'de, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele eden ekiplerden, 10 gün izinsiz çalışan Çinli bir hastane eczacısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi: 7.2.2020 17:12Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 17:15ABONE OL
Çin'de esas mesleği hastane eczacılığı olan 28 yaşındaki bir adam 10 gün boyunca koronavirüsle mücadele kapsamında görev yaptıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.