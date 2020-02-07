Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: Rusya'dan flaş açıklama! Yolcu uçağı vurulmak üzereyken acil iniş yaptı

Son dakika: 'dan flaş açıklama! Yolcu uçağı vurulmak üzereyken acil iniş yaptı

Son dakika haberine göre bir faciadan dönüldü! Savunma Bakanlığı 172 kişiyi taşıyan Airbus-320 tipi yolcu uçağının hava savunma sistemi tarafından vurulmak üzereyken Hmeymim Hava Üssü'ne acil iniş yaptığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 7.2.2020 08:51 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 09:28 ABONE OL
Son dakika: Rusya'dan flaş açıklama! Yolcu uçağı vurulmak üzereyken acil iniş yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki hava saldırıları nedeniyle bir yolcu uçağının tehlikeye girdiğini ve Hmeymim Üssü'ne zorunlu iniş yaptığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının 6 Şubat gecesi Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

İSRAİL'E SUÇLAMA!

Şam havalimanı yakınlarına yapılan saldırılarda, 172 kişiyi taşıyan Airbus-320 model yolcu uçağının da tehlikeye girdiğini anlatan Konaşenkov, "İsrail'in saldırıları nedeniyle yolcu uçağı Hmeymim Üssü'ne zorunlu iniş yaptı." dedi.

İsrail'in saldırılarını Suriye hava sahasına girmeden gerçekleştirdiğini aktaran Konaşenkov, "İsrail ordusunun, Suriye füzelerini engellemek için yolcu uçaklarını kalkan olarak kullanması İsrail Hava Kuvvetleri'nin yaygın bir uygulaması haline geldi." diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Rusya'dan flaş açıklama! Yolcu uçağı vurulmak üzereyken acil iniş yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN