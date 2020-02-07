Uzayda 328 gün rekoru

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NASA astronotu Christina Koch, şimdiye kadar uzayda en uzun süre kalan kadın astronot olmayı başardı. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) görevini tamamlayan Koch, dün dünyaya döndü. Koch, tek seferde 328 günle uzayda en uzun süre kalan kadın astronot olarak yeni bir rekora imza attı. Koch böylece 2017'de uzayda 288 gün kalan Peggy Whitson'ı geçmiş oldu. Koch'un rekoru, tek seferde uzayda 340 gün kalan erkek astronot Scott Kelly'den 12 gün kısa. Koch, bu zaman zarfında 6 uzay yürüyüşüne katıldı ve uzay istasyonunda önemli araştırmalara imza attı. DIŞ HABERLER