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Virüs tehlikesini dünyaya duyuran doktor da öldü

Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
Virüs tehlikesini dünyaya duyuran doktor da öldü
Çin'de yeni tip koronavirüs salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken doktor Li Wenliang da salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Aralık 2019'da yerel bir deniz ürünleri pazarında SARS benzeri bir virüsün ortaya çıktığını, tıp fakültesinden arkadaşlarının yer aldığı mesajlaşma grubunda duyuran Li, 12 Şubat'ta hastalık şüphesiyle müşahede altına alınmıştı. Vuhan'daki bir hastanede görev yapan Li hakkında, koronavirüs konusunu ilk gündeme getirdiğinde 'dedikodu yaymak' suçlamasıya soruşturma başlatılmıştı. Bu arada Çin devlet medyası, Hunan eyaletinde görev yapan doktor Song Yingjie'nin (27) de koronavirüs salgını üzerinde 10 gün aralıksız dinlenmeden çalıştıktan sonra hayatını kaybettiğini bildirdi.
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Virüs tehlikesini dünyaya duyuran doktor da öldü
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