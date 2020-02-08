477 milyon dolara alıcısını bekliyor

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BUGÜN NELER OLDU

kurucularından olan ve yakalandığı kanser nedeniyle şirketten ayrılmak zorunda kalan Paul Allen'ın ultra lüks yatı, görenleri kendine hayran bırakıyor. 65 yaşında ölen Allen, çok sayıda yata sahipti. Ancak 126 metre uzunluğundaki "Octopus" isimli yatı, bunların en büyüğüydü. Geçirdiği tadilat sonrası satışa sunulan ultra lüks yat, şu an 477 milyon dolardan (yaklaşık 2.85 milyar lira) alıcısını bekliyor. Sinema salonu, basketbol sahası, plaj kulübü, 13 misafir odasının yanı sıra 2 helikopter pisti ve 10 kişilik bir denizaltıya ev sahipliği yapan 8 katlı "Octopus", yüzen otelden farksız. Fraser and Burgess tarafından satılan yatın paylaşılan yeni fotoğrafları ise göz kamaştırıyor. DIŞ HABERLER