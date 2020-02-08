Babalara 7 ay doğum izni

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Finlandiyalı babalar, 7 ay ücretli doğum izni kullanabilecek. Yeni hükümet, babaların çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesini sağlamak amacıyla her iki ebeveyne de eşit süreli doğum izni verilmesi yönünde planlama yaptı. "Cinsiyet eşitliğini" teşvik etmek için ücretli ebeveynlik izni, her ebeveyn için 164 güne, toplamda da 14 aya çıkarılacak. Ülkede mevcut doğum izni 4.2 ay. Babalar ise çocukları iki yaşına gelinceye dek 2.2 ay izin kullanabiliyor. Dünyanın en genç başbakanı olan Sanna Marin, ülkede cinsiyet eşitliğini sağlanması gerektiğini söylemiş ve babaların, çocuklarıyla yeterince zaman geçirmemesinden şikayet etmişti.