Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Babalara 7 ay doğum izni

Babalara 7 ay

DIŞ HABERLER Dünya
Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
Babalara 7 ay doğum izni
Finlandiyalı babalar, 7 ay ücretli doğum izni kullanabilecek. Yeni hükümet, babaların çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesini sağlamak amacıyla her iki ebeveyne de eşit süreli doğum izni verilmesi yönünde planlama yaptı. "Cinsiyet eşitliğini" teşvik etmek için ücretli ebeveynlik izni, her ebeveyn için 164 güne, toplamda da 14 aya çıkarılacak. Ülkede mevcut doğum izni 4.2 ay. Babalar ise çocukları iki yaşına gelinceye dek 2.2 ay izin kullanabiliyor. Dünyanın en genç başbakanı olan Sanna Marin, ülkede cinsiyet eşitliğini sağlanması gerektiğini söylemiş ve babaların, çocuklarıyla yeterince zaman geçirmemesinden şikayet etmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Babalara 7 ay doğum izni
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN