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’ta 4 ayrı patlamada 7 kişi yaralandı

’ın başkenti ’ta meydana gelen 4 ayrı patlamada 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Irak’ın başkenti Bağdat ve Sünnilerin çoğunluğunu oluşturduğu kentlerde zaman zaman meydana gelen ve terör saldırılarını üstlenen olmasa da Iraklı yetkiler saldırıların arkasında 2014 - 2017 yılları arası Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü ’ın olduğunu belirtiyor.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 8.2.2020 22:03 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 22:34 ABONE OL
Bağdat’ta 4 ayrı patlamada 7 kişi yaralandı
Bağdat'ın kuzeyindeki Kahire semtinde yol kenarına yerleştirilmiş bombanın patlaması sonucu 1 kadın ve 1 erkeğin yaralandığı, başkentin kuzeyindeki Hürriye semtinde meydana gelen patlamada ise 2 kişinin yaralandığı açıklandı. Bağdat'ın kuzeyinde yer alan Cukuk bölgesinde yol kenarına yerleştirilmiş bombanın patlaması sonucu bir kişinin ağır yaralandığı, kentin doğusundaki Bağdat el-Cedide bölgesinde bir kahvede meydana gelen patlamada ise 2 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Irak'ın başkenti Bağdat ve Sünnilerin çoğunluğunu oluşturduğu kentlerde zaman zaman meydana gelen patlama ve terör saldırılarını üstlenen olmasa da Iraklı yetkiler saldırıların arkasında 2014 - 2017 yılları arası Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu belirtiyor.
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Bağdat’ta 4 ayrı patlamada 7 kişi yaralandı
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