İdlib açık cezaevi

Suriye rejiminin İdlib şehir merkezinin kapılarına dayanması kentte büyük bir korku yarattı. Rusya destekli Esad rejimi, Astana ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak, İdlib'in Serakib ilçesine hakim oldu. Şehir merkezine birkaç kilometre mesafede bulunan Suriye rejimi, halkın direnişi yıkmak için şehre havadan ve karadan bombalar yağdırıyor. Onbinlerce kişi aynı anda Türkiye sınırına doğru göçe başladı. Siviller, yollarda kilometrelerce uzayan araç konvoyları oluşturdu. Evlerini boşalttıktan sonra oradan oraya savrulan İdlibliler geceyi, yol kenarlarında, araba içlerinde ya da çadır kampların yanlarındaki açık alanlarda geçiriyor. Onlarca kişinin bir arada yaşadığı her bir evde ayrı bir insanlık dramı yaşanıyor. İdlib'i açık bir cezaevine benzeten bölge halkı, "Suriye rejimi bombaladıkça biz kuzeye kaçıyoruz. Artık gidecek bir yerimiz kalmadı. Üstümüzde mavi gökyüzü, 30 kilometrelik alana sıkıştık. İdlib'in açık bir cezaevinden farkı yok" diyor. Bir daha evlerine geri dönmeyeceklerini bilen siviller, geride kalan eşyaları ve evleri yakıyor. Serakib'den kaçıp Türkiye sınırının 8 kilometre yakınında bulunan Hazra bölgesinde gelen Halil İbrahim de evden çıkarken geride kalan eşyalarıyla birlikte evini de ateşe vermiş. Halil İbrahim, "Gönlüm yıllarca yaşadığım evimin düşman askerleri tarafından kullanılmasına razı olmadı. Çocuklarım, ailemle birlikte bir hafta önce yola çıktık. Her gece başka yerde kaldık Önce Allah'a sonra Türkiye'ye güveniyoruz" dedi. İki ay önce çıkan Halid Abdul Fettah da Türkiye sınırının farklı noktalarında kaldıktan sonra kalıcı bir yer bulabilmek için arayışlarına devam ediyor. Fettah, "Oradan oraya gidiyoruz. Sadece başımızı sokacak bir ev ya da güzel bir çadır arıyoruz" dedi.Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki hava saldırıları nedeniyle 172 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının tehlikeye girdiğini bildirdi.İDLİB, iç savaşın başından beri en büyük göçü yaşıyor. Rejimin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları sonucu son dört günde 90 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti. Ocak 2019'dan beri sınırına göç edenlerin sayısı 1 milyon 767 bin oldu. Kış ortasında hasırlarda sabahlayan siviller barınma sorununa kalıcı çözüm arıyor.ABD'NIN Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, "ABD, Türk askerlerinin ölümüne neden olan Esad rejiminin Türk gözlem noktalarına haksız saldırıları karşısında NATO müttefiki Türkiye'ye meşru müdafaasında tam destek veriyor" dedi. İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce de "Türkiye, İdlib'de barışçıl bir çözüm bulmak ve milyonlarca Suriyelinin mülteci konumuna düşmesini engellemek için çaba gösterdi ama Suriyeli makamların mutabakatı görmezden geldiğine şahit oluyoruz" diye konuştu.BIRLEŞMIŞ Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İdlib'de artan gerilimi ve çatışmaları görüşmek üzere toplandı. BM'den "ateşkes" çağrısı yapıldı. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ise, Türkiye'nin İdlib'deki birliklerini geri çekmeyeceğini ve gözlem noktalarını terk etmeyeceğini belirterek, "Türk askerlerini hedef alan hiçbir saldırı cezasız kalmayacak. Burada kırmızı çizgimizden bahsetmiyorum, bu bir uyarı" dedi.

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