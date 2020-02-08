Karantinadaki gemide virüslü sayısı 61 oldu

Çin'de yeni koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 637'ye yükseldi. Virüs teşhisi koyulan kişi sayısı 4 bin 821'inin durumu ağır olmak üzere 31 bin 161'e, virüs taşıdığından şüphelenilenlerin sayısı 26 bin 359'a müşahede altına alınanların sayısı ise 186 bin 45'e ulaştı. Perşembeden cumaya son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybederken 3 bin 143 yeni vaka tespit edildi.

Diamond Princess gemisini terk ettikten sonra enfekte olduğu anlaşılan bir Hong Konglu yolcu nedeniyle pazartesi Japonya'da karantinaya alınan gemiden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı, daha önce 20 kişinin koronavirüsünten enfekte olduğu açıklanan gemideki 41 yolcuda daha virüs tespit edildiğini duyurdu. Böylece gemideki hasta sayısı 61'e yükselirken, Japonya'daki toplam vaka sayısı da 86 oldu. Gemideki vaka sayısının artmasının ardından 14 günlük karantina süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusu tartışılıyor.







ABD'nin New York kenti yakınlarında, 4 bin 900 yolcu ve bin 500 mürettebatı olan "Anthem of teh Seas" isimli gemideki 4 kişi de koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İtalya'nın, Vuhan kentinden tahliye ettiği 56 vatandaşından 1'inde yeni koronavirüs çıktı. İtalya'da koronavirüs çıkanların sayısı 3'e yükseldi.

Bu arada koronavirüs salgınını dünyaya ilk duyuran doktor Li Wenliang'ın ölümü üzerine artan tepkiler nedeniyle Çin hükümeti sosyal medyayı gözetim altına aldı.



ŞÜPHELİ YARASA DEĞİL PANGOLİN

Ölümlerin başladığı ilk günlerde yarasa ve yılandan bulaştığı öne sürülen koronavirüsün pangolin denilen hayvandan bulaştığı belirtildi. Reuters'ın Güney Çin Tarım Üniversitesi uzmanlarına dayandırdığı habere göre; pulları ve eti için yasa dışı ticareti yapılan pangolinin salgındaki baş şüpheli haline geldiği ifade edildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Son bulgular hastalığın kontrol altına alınması için büyük önem taşıyor" denildi.

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