Katy Perry: Prens Charles bitkileri için şarkı söylememi istedi

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Katy Perry, İngiltere kraliyet tahtının varisi Galler Prensi Charles'ın kendisinden ilginç isteğini açıkladı. 35 yaşındaki şarkıcı Perry, İngiliz kraliyet ailesinin kendisini British Asian Trust'ın Hindistanlı Çocukları Koruma Kurumu'na elçi olarak atadığı tanıtım toplantısında konuştu. Prens Charles'ın düzenli olarak bitkilerine şarkı söylediğini aktaran Perry, prensin kendisinden de bitkilerine şarkı söylemesini rica ettiğini açıkladı.Perry resepsiyonda yaptığı açıklamada "Burada olmaktan çok mutluyum, ekselanslarına ve onun özellikle Hindistan'daki çocuklar için sarf ettiği ve sarf etmeye devam ettiği emeğe gerçekten hayranım. Bence onun çok dokunaklı bir ruhu var. O kadar dokunaklı ki bana bitkilerine konuştuğunu söyledi ve bitkilerine onun için şarkı söyleyip söyleyemeyeceğimi sordu, ben de kabul ettim" dedi. Şarkıcıyı tebrik etmek için kürsüye çıkan Prens Charles ise "Perry'e yapmış olduğu konuşmadan dolayı son derece minnettarım. Onunla geçtiğimiz kasımda Bombay'da doğum günümde yaptığımız konsey toplantısında tanışmak mutluluk verdi. Katy'nin dünya çapındaki hayırsever tutumu benim için en güzel doğum günü hediyesi oldu. Burada onun derneğimizin Hindistan Çocuk Elçisi olmayı kabul ettiğini açıklamak benim için çok gururlandırıcı" diye konuştu. Dernek, Prens Charles tarafından 2007'de "Daha adil ve eşit bir Güney Asya" sloganıyla kuruldu.

BUGÜN NELER OLDU