Kazakistan’da etnik gruplar arasında arbede: 8 ölü

Kazakistan'da etnik gruplar arasında çıkan arbedede 8 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev, Jambıl eyaletinde çıkan çatışmanın 3 saatten fazla sürdüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını açıkladı.

Son dakika! Kazakistan'da etnik gruplar arasında çatışma: 8 ölü onlarca yaralı | Video

Polis çıkan olaylarda 47 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer, gruplar hakkında yorum yapmazken çatışmanın yaşandığı bölgede Dunganlar'a ev sahipliği yaptığı belirtildi. Görgü tanıkları Dunganlar ve Kazaklar arasında çatışmanın yaşandığını aktardı. Olayda birçok evin yakıldığı belirtildi.