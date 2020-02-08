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’da etnik gruplar arasında arbede: 8 ölü

’ın Jambıl eyaletindeki bir köyde etnik gruplar arasında yaşanan arbedede 8 kişi hayatını kaybetti, 40’dan fazla kişi yaralandı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 8.2.2020 15:47 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 15:56 ABONE OL
Kazakistan’da etnik gruplar arasında arbede: 8 ölü

Kazakistan'da etnik gruplar arasında çıkan arbedede 8 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev, Jambıl eyaletinde çıkan çatışmanın 3 saatten fazla sürdüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını açıkladı.

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Polis çıkan olaylarda 47 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer, gruplar hakkında yorum yapmazken çatışmanın yaşandığı bölgede Dunganlar'a ev sahipliği yaptığı belirtildi. Görgü tanıkları Dunganlar ve Kazaklar arasında çatışmanın yaşandığını aktardı. Olayda birçok evin yakıldığı belirtildi.

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Kazakistan’da etnik gruplar arasında arbede: 8 ölü
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