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O ülkenin konuştuğu haberinde yeni gelişme! Sapık öğretmen hakim karşısına çıkacak!

'nden gelen haberi ülke gündemini epey meşgul ediyor. Öğretmenlik yapan 34 yaşındaki isimli kadın, kendi çocuğunun da evde bulunduğu sırada 15 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye girdi. Aynı zamanda öğrencisine içinde uyuşturucu madde bulunan sigara da veren sapık öğretmen Silva tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletinde bir ortaokulda öğretmenlik yapan isimli genç kadın hakkında yeni bir gelişme de yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 8.2.2020 23:11 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 23:21 ABONE OL
O ülkenin konuştuğu son dakika haberinde yeni gelişme! Sapık öğretmen hakim karşısına çıkacak!

'nin eyaletinde bir ortaokulda öğretmenlik yapan Ellarea isimli öğretmen hakkında yaşanan haberi ülke gündemini meşgul ediyor. 34 yaşındaki Silva, ismi açıklanmayan öğrencisine cinsel içerikli mesajlar ve çıplak fotoğraflar gönderdi. Öğrencisini evine davet eden sapık öğretmenin aynı zaman evinde kendi çocuğu da bulunuyordu. Öğrencisine uyuşturucu madde de veren Silva tutuklanarak cezaevine gönderilirken sapık öğretmen hakkında son dakika gelişmesi yaşandı.

İşte tüm detaylar!

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O ülkenin konuştuğu son dakika haberinde yeni gelişme! Sapık öğretmen hakim karşısına çıkacak!
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