O ülkenin konuştuğu son dakika haberinde yeni gelişme! Sapık öğretmen hakim karşısına çıkacak!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinde bir ortaokulda öğretmenlik yapan Ellarea Silva isimli öğretmen hakkında yaşanan son dakika haberi ülke gündemini meşgul ediyor. 34 yaşındaki Silva, ismi açıklanmayan öğrencisine cinsel içerikli mesajlar ve çıplak fotoğraflar gönderdi. Öğrencisini evine davet eden sapık öğretmenin aynı zaman evinde kendi çocuğu da bulunuyordu. Öğrencisine uyuşturucu madde de veren Silva tutuklanarak cezaevine gönderilirken sapık öğretmen hakkında son dakika gelişmesi yaşandı.

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