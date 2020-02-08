Pangolin nasıl bir hayvan? Nerede, hangi bölgelerde yaşar? Koronavirüs pangolin hayvanından mı bulaştı?

Daha önce yarasalardan bulaştığı iddia edilen corona virüsü hakkında son dakika iddiası geldi. Yarasa çorbasından bulaştığı iddia edilen corona virüsünün bu kez de pangolin ismi verilen memeli hayvanlardan bulaşmış olabileceğini ifade edildi. Dünyayı tehdit eden corona virüsünü bulaştırdığı iddia edilen pangolin nedir, nerede yaşar nasıl bir hayvan? Pangolinler nerede görülür? Tüm bu soruların cevaplarını özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz.

Ortaya çıktığı günden bu yana Çin başta olmak üzere tüm dünyanın gündemini meşgul eden corona virüsü ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Son olarak koronavirüsün yasa dışı bir şekilde ticareti yapılan "pangolin"den bulaşmış olabileceği öne sürüldü. Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıktığı günden itibaren binlerce kişide tespit edilen ve çok sayıda ölüme sebep olan hastalığın kaynağı araştırılıyor. Güney Çin Ziraat Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen son dakika haberine göre pangolinin potansiyel corona virüsü taşıyıcısı olabileceği duyuruldu.