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’nın en zengini ‘Ankaralı oligark’

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Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
Rusya’nın en zengini ‘Ankaralı oligark’
ABD merkezli iş dergisi Forbes'ın dolar milyarderleri listesindeki Rusya vatandaşlarının sıralaması değişti. Doğalgaz şirketi Novatek'in sahibi Leonid Mihelson zirvedeki yerini kaybederken, madencilik şirketi Nornickel'in en büyük ortaklarından Vladimir Potanin birinciliğe yükseldi. Potanin, 25 milyar dolarlık servetiyle 2015'ten bu yana ilk defa Rusya'nın en zengin oligarkı unvanına kavuştu. Potanin'in hayatında Türkiye'nin, özellikle de Ankara'nın önemli bir yeri bulunuyor. Potanin'in babası Oleg Potanin 1960'ların sonunda Ankara'daki Sovyet Büyükelçiliği'nde ticaret ataşesi olarak görev yaptı. 1961'de Moskova'da doğan Vladimir Potanin, ilkokulu Ankara'daki Sovyet elçiliğinin ilkokulunda okudu. Potanin'in babası, Türkiye'nin sanayileşmesini sağlayan Aliağa rafinerisi projesinde görev aldı. Vladimir Potanin, tatil için sık sık İzmir'i ziyaret etti.
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Rusya’nın en zengini ‘Ankaralı oligark’
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